Индзаги — о матче с «Бенфикой»: Это будет игра с моментами и они захотят забрать мяч

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал свой комментарий относительно предстоящего матча против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

«Бенфика и "Порту" из Португалии. Это будет игра с моментами и они захотят забрать мяч, но мы не зациклены на прессинге. Нам понадобится голова и сердце. Мы всегда вкладываем в это душу, но голова очень важна. В последних играх были эпизоды, о которых мы не должны думать.

Это отличная, качественная команда с техничными игроками. Все они хорошо занимают свои места, много бегают: у них все хорошо, за сезон они проиграли две игры. Мы должны хорошо играть в нашу игру. Они потеряли Энцо Фернандеса, но сразу же восстановились», — цитирует Индзаги итальянская пресса.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Интером» состоится во вторник, 11 апреля, и начнется в 22:00 мск.