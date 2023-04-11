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    Индзаги — о матче с «Бенфикой»: Это будет игра с моментами и они захотят забрать мяч

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал свой комментарий относительно предстоящего матча против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Бенфика и "Порту" из Португалии. Это будет игра с моментами и они захотят забрать мяч, но мы не зациклены на прессинге. Нам понадобится голова и сердце. Мы всегда вкладываем в это душу, но голова очень важна. В последних играх были эпизоды, о которых мы не должны думать.

    Это отличная, качественная команда с техничными игроками. Все они хорошо занимают свои места, много бегают: у них все хорошо, за сезон они проиграли две игры. Мы должны хорошо играть в нашу игру. Они потеряли Энцо Фернандеса, но сразу же восстановились», — цитирует Индзаги итальянская пресса.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Интером» состоится во вторник, 11 апреля, и начнется в 22:00 мск.

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