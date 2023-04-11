Каррагер: «Манчестер Сити» может сделать требл в этом сезоне

Бывший игрок «Ливерпуля»считает, что «Манчестер Сити» завершит сезон с тремя трофеями.

«Мы продолжаем говорить о борьбе за титул, но "Сити" способен сделать требл. У команды прекрасные шансы на победу в Кубке Англии, в Лиге чемпионов она тоже фаворит.

Если "Сити" сохранит такую форму, то в какой-то момент Гвардиола задумается о трех трофеях, и тогда ему придется рискнуть при выборе состава на пару матчей АПЛ.

Это, возможно, не лучшая команда, с которой он работал, но ему придется подумать об этом, поскольку глобальная картина всегда важнее отдельно взятого матча в чемпионате», — приводит слова Каррагера Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице национального чемпионата. В четвертьфинале Лиги чемпионов «горожане» сыграют с «Баварией».