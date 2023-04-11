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    Каррагер: «Манчестер Сити» может сделать требл в этом сезоне

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    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» завершит сезон с тремя трофеями.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Мы продолжаем говорить о борьбе за титул, но "Сити" способен сделать требл. У команды прекрасные шансы на победу в Кубке Англии, в Лиге чемпионов она тоже фаворит.

    Если "Сити" сохранит такую форму, то в какой-то момент Гвардиола задумается о трех трофеях, и тогда ему придется рискнуть при выборе состава на пару матчей АПЛ.

    Это, возможно, не лучшая команда, с которой он работал, но ему придется подумать об этом, поскольку глобальная картина всегда важнее отдельно взятого матча в чемпионате», — приводит слова Каррагера Manchester Evening News.

    Календарь и таблица АПЛ

    На данный момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице национального чемпионата. В четвертьфинале Лиги чемпионов «горожане» сыграют с «Баварией».

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