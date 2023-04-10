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    Личка: Второй тайм проиграли 0:2, но только мы виноваты

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал итог поединка против «Ростова» (2:2).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «У нас не получилось во втором тайме играть с мячом, как в первом. Вначале нужно было побольше притягивать мяч, а мы играли в пас назад. Потом в трех‑четырех ситуациях, когда мы были в середине поля, мы отдавали вратарю назад и он выбивал мяч. Мы вернулись к стилю игры, которым играли полтора года назад. Мне это не нравится.

    Второй тайм проиграли 0:2, но только мы виноваты. Так в футбол нельзя играть и бояться за результат. Играешь пассивнее и боишься, так нельзя», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    Ничья позволила «Оренбургу» набрать 33 очка и остаться на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 45 пунктов и вторая позиция.

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