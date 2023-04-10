Личка: Второй тайм проиграли 0:2, но только мы виноваты

Главный тренерпрокомментировал итог поединка против(2:2).

«У нас не получилось во втором тайме играть с мячом, как в первом. Вначале нужно было побольше притягивать мяч, а мы играли в пас назад. Потом в трех‑четырех ситуациях, когда мы были в середине поля, мы отдавали вратарю назад и он выбивал мяч. Мы вернулись к стилю игры, которым играли полтора года назад. Мне это не нравится.

Второй тайм проиграли 0:2, но только мы виноваты. Так в футбол нельзя играть и бояться за результат. Играешь пассивнее и боишься, так нельзя», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Ничья позволила «Оренбургу» набрать 33 очка и остаться на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 45 пунктов и вторая позиция.