Бердыев может вернуться в «Рубин»

Известный специалист, который сегодня был уволен с поста главного тренераможет возглавить

«Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев. Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры — Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава "Рубина", — приводит слова источника Sport24.

Сегодня, 10 апреля, Бердыев покинул пост тренера "Сочи", который он занимал с конца прошлого года. Специалист уже тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, дважды приведя клуб к победе в чемпионате России. Казанцы в сезоне-2022/2023 выступают в Первой лиге, где после 26 туров занимают второе место, отставая от "Балтики" на 6 очков.