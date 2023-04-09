«Тулуза» переиграла «Монпелье», «Реймс» и «Брест» сыграли вничью

В матче 30-го тура чемпионата Франциина выезде разгромилсо счетом 3:0.

Авторами голов стали Бирама Туре и Нуну Да Кошта, а также автогол на счету Микаэля Альфонса.

Футбол. Франция. Лига 1 Аяччо — Осер 0:3 Голы: 0:3 Бирама Туре (3'), 0:2 Нуну Да Кошта (6'), 0:3 Микаэль Альфонс (автогол) (45 + 2') Аяччо: Бенжамен Леруа, Микаэль Альфонс (Исмаэль Диалло, 46'), Fernand Mayembo (Седрик Авинель, 46'), Умар Гонсалес, Юссуф Коне, Mickael Barreto, Венсан Маршетти (Тома Мангани, 76'), Матьё Кутадёр, Кевин Шпадануда (Риад Нури, 76'), Мунем Эль-Идрисси, Ромен Амума (Мусса Сумано, 71') Осер: Нуну Да Кошта (Маттис Аблин, 67'), Гаэтан Перрен (M'Baye Niang, 76'), Готье Эн (Матиас Отре, 77'), Kenji-Van Boto, Бирама Туре (Кевин Дануа, 89'), Youssouf M'Changama, Аким Зедадка, Жюльен Жанвье, Жубал, Райан Равелсон (Тео Пелленар, 77'), Андрей Раду Предупреждения: Жюльен Жанвье (5'), Исмаэль Диалло (50'), Youssouf M'Changama (66'), Аким Зедадка (87')

Победа позволила «Осеру» набрать 29 очков и подняться на 16-е место в турнирной таблице. У «Аяччо» 21 пункт и 19-я строчка.

Календарь и таблица Лиги 1

В параллельной игре «Клермон» в гостях одолел «Труа» со счетом 2:0.

Три очка гостям принесли точные удары Мухаммеда Чама и Йоана Гастьена.

Футбол. Франция. Лига 1 Труа — Клермон 0:2 Голы: 0:2 Мухаммед Чам Сарачевич (27'), 0:2 Жоан Гастьен (30') Труа: Готье Галлон, Эрик Палмер-Браун, Адиль Рами, Йоанн Сальмье, Тьерно Бальде, Роминиг Куаме, Люсьен Агум (Ксавье Шавалерен, 46'), Папа Ндиага Яд (Яссер Ларуси, 46'), Маркуш Лопеш, Вильсон Одобер (Айки Угбо, 61'), Мама Бальде Клермон: Грежон Кьэ, Эльбасан Рашани (Айман Морер, 81'), Мухаммед Чам Сарачевич (Саиф-Эдин Хауи, 74'), Джим Аллевина (Мехди Зеффан, 74'), Жоан Гастьен, Максим Гоналон (Йоанн Маньен, 81'), Нето Боржес, Максимилиано Кофрие, Матеуш Ветеска, Алиду Сейду (Флоран Ожье, 88'), Мори Дио Предупреждения: Йоанн Сальмье (39'), Йоанн Маньен (83'), Алиду Сейду (86'), Адиль Рами (90 + 4')

Таким образом, «Клермон» имеет в своем активе 40 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Труа» 21 балл и 18-я позиция.

Все прогнозы на Лигу 1

В еще одной игре «Монпелье» в родных стенах уступил «Тулузе» со счетом 1:2.

На голы Тийса Даллинги и Фареса Чаиби хозяева смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Элье Вая.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Тулуза 1:2 Голы: 0:1 Тёйс Даллинга (31'), 0:2 Фарес Шаиби (85'), 1:2 Элье Сепе Ваи (88') Монпелье: Бенжамен Леком, Фалайе Сако, Кристофер Жюльен, Мамаду Сако (Педру Мендеш, 78'), Иссиага Силла, Жордан Ферри (Лео Леруа, 71'), Жорис Шотар, Арно Норден (Стефи Мавидиди, 71'), Тежи Саванье, Вахби Хазри, Элье Сепе Ваи Тулуза: Адо Онаиву (Закария Абухляль, 69'), Фарес Шаиби (Габриэль Суасо, 86'), Денис Генро (Стейн Спирингс, 69'), Брехт Дежагере (Тёйс Даллинга, 9'), Бранко ван ден Бомен, Венсан Сьерро, Уоррен Каманзи, Расмус Николайсен, Антони Руо, Миккель Деслер, Максим Дюпе Предупреждения: Денис Генро (58'), Бранко ван ден Бомен (70')

После этой игры команды занимают следующие позиции в турнирной таблице: «Тулузу» (38 очков) — 12-я, «Монпелье» (37 баллов) — 13-й.

Все футбольные трансферы

И, наконец, «Реймс» и «Брест» не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

За гостей забил Пьер Леес-Мелу, за хозяев — Фоларин Балоган с пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Брест 1:1 Голы: 0:1 Пьерр Лис-Мелу (6'), 1:1 Фоларин Балогун (пенальти) (90 + 1') Реймс: Йеванн Диуф, Томас Фоке (Максим Бузи, 76'), Эммануэль Агбаду, Юнис Абдельхамид, Тибо де Смет (Арбер Зенели, 81'), Азор Матусива, Йенс-Люс Каюсте (Мизьян Маолида, 65'), Дзюня Ито, Маршал Манетси (Кай Сирхёйс, 76'), Алексис Флипс (Митчелл ван Берген, 65'), Фоларин Балогун Брест: Стив Мунье (Ромен дель Кастильо, 71'), Жереми ле Дуарон (Уго Маньетти, 83'), Махди Камара (Ноа Фадига, 71'), Харис Белькебла, Франк Онора, Пьерр Лис-Мелу, Брэдли Локо (Жан-Кевин Дюверн, 90'), Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Марко Бизот Предупреждение: Кенни Лала (90')

Таким образом, «Реймс» остался на восьмом месте с 46-ю очками. У «Бреста» 28 пунктов и 16-я строчка.