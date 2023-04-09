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    Дубль Кривцова помог «Краснодару» победить «Нижний Новгород»

    «Краснодар» — «Нижний Новгород»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Краснодар» со счетом 3:1 победил «Нижний Новогород» в матче 22-го тура РПЛ.

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    В первом тайме полузащитник хозяев Никита Кривцов сделал дубль. Джон Кордоба в тайме втором увеличил результат.

    Тимур Сулейманов на 71-й минуте ударом с пенальти забил гол престижа у гостей.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Пари НН 3:1
    Голы: 1:0 Никита Кривцов (4'), 2:0 Никита Кривцов (14'), 3:0 Джон Кордоба (62') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Хуниор Алонсо, Кайо Панталеан, Кристиан Рамирес, Кади Боржес, Александр Черников, Никита Кривцов, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун Пари НН: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Даниил Корнюшин, Ярослав Михайлов, Альберт Шарипов, Денис Глушаков, Дмитрий Стоцкий, Вячеслав Кротов, Владислав Яковлев Предупреждения: Лукас Масоэро (48'), Вячеслав Кротов (55'), Олакунле Олусегун (78'), Тимур Сулейманов (87'), Никита Кривцов (88')
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