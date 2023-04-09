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    Федотов о разгроме «Химок»: После гола все сложилось

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу над «Химками» (3:0) в матче 22-го тура РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «В "Химках" была смена тренера, стиля. Долго думали, гадали: что выберет новый тренер. За неделю сложно что-то придумать. Начало ознаменовалось нервозностью, не хватало точности передач в атаках.

    После гола все сложилось. Стали увереннее контролировать ход матча. Были хорошие комбинации, не хватало завершающих передач с фланга. Но забили второй. Пришли в себя окончательно в себя. Во втором тайме комбинировали, забили третий и могли увеличить преимущество», — цитирует Федотова Sport24.

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