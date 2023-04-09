Федотов о разгроме «Химок»: После гола все сложилось

Владимир Федотов Фото: globallookpress.com
«В "Химках" была смена тренера, стиля. Долго думали, гадали: что выберет новый тренер. За неделю сложно что-то придумать. Начало ознаменовалось нервозностью, не хватало точности передач в атаках.
После гола все сложилось. Стали увереннее контролировать ход матча. Были хорошие комбинации, не хватало завершающих передач с фланга. Но забили второй. Пришли в себя окончательно в себя. Во втором тайме комбинировали, забили третий и могли увеличить преимущество», — цитирует Федотова Sport24.