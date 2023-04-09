Чалов выйдет в стартовом составе на матч РПЛ ЦСКА — «Химки»

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Зайнутдинов, Гаич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Гильерме, Руденко, Садыгов.
ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Химки» располагаются на 15-й строчке (13).
Матч между этими командами состоится 9 апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.