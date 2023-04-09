ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок
  • 15:33
    • Чалов выйдет в стартовом составе на матч РПЛ ЦСКА — «Химки»
  • 08:12
    • Адесанья вернул себе пояс в среднем весе, нокаутировав Перейру во втором раунде
    Все новости спорта

    Чалов выйдет в стартовом составе на матч РПЛ ЦСКА — «Химки»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Химки
    ЦСКА и «Химки» огласили стартовые составы на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

    Федор Чалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Чалов

    ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Зайнутдинов, Гаич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

    «Химки»: Митрюшкин, Чежия, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Гильерме, Руденко, Садыгов.

    ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Химки» располагаются на 15-й строчке (13).

    Матч между этими командами состоится 9 апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Арсенал» свою победную серию?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • ЦСКА сенсационно потеряет очки в матче с «Химками»?
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» закроет все вопросы о победителе
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.42
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры