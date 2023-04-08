Семин считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита

Экс-главный тренерподелился ожиданиями от матча 22-го тура российской Премьер-лиги

«От матча "Спартак" — "Динамо" всегда ждёшь очень мощной игры с обеих сторон независимо от того, кто и на каком месте. Фаворита здесь нет.

Будет очень интересный матч, потому что это старые традиции, которые и на сегодняшний момент играют большую роль в плане психологии», — сказал Семин Чемпионату.

«Спартак» располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. «Динамо» занимает 5-ю строчку (35).

Матч между этими командами состоится 8 апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно здесь.