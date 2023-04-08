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    Лэмпард о поражении: Мне нужно понять настрой. Победы должны войти в привычку

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в матче 30-го тура АПЛ.

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    «В первом тайме, думаю, мы сыграли процентов на 70 или около того. Это было достаточно для того, чтобы игра была равной, но откуда ни возьмись прилетела ракета от соперника.

    Во втором тайме мы действовали энергичнее, больше создавали, больше игроков добиралось до штрафной соперника.

    Мы работаем вместе один или два дня, надо понять, на что нацелена команда. В ней было много перемен, но это не оправдание. Ситуацию нужно исправлять, и я думаю, что сегодняшняя игра это показала. Мне нужно понять настрой. Победы должны войти в привычку.

    Стоит отдать должное "Вулвс", игроки были нацелены на победу и не боялись идти в единоборства.

    Мы будем работать, воссоздавать ситуации и повторять. Возможно, у команды есть ощущение, что она не может забить.

    Команда находится не на той позиции, на какой хочет быть, но такова реальность, нужно за счет работы изменить ситуацию. Нужно достичь той точки, с которой можно начать движение вперед. Нам нужно поднять уровень игры до более высокого уровня, нежели сегодня», — сказал наставник «Челси».

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