«Вулверхэмптон» — «Челси»: счет матча 1:0, обзор гола

В 30-м туре чемпионата Англии состоялись два поединка. В одном из нихсо счетом 0:1 проиграл

Победный гол в составе «волков» забил Матеуш Нунеш.

Календарь и таблица АПЛ

Таким образом, «Челси» потерпел первое поражение под руководством Фрэнка Лэмпарда. Клуб не побеждает уже 4 тура подряд. У него 39 очков и 11-е место в таблице.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Челси 1:0 Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду, Крэйг Доусон, Макс Килман, Тоте Антонио Гомеш, Матеус Нунес (Нэйтан Коллинз, 90'), Марио Лемина (Адама Траоре, 74'), Joao Gomes, Даниэл Поденсе (Жоау Моутинью, 64'), Диего Силва (Хван Хи Чан, 63'), Матеус Кунья (Пабло Сарабия, 75') Челси: Жоау Фелиш (Пьер-Эмерик Обамеянг, 67'), Кай Хаверц (Кристиан Пулишич, 60'), Рахим Стерлинг (Михаил Мудрик, 68'), Матео Ковачич, Enzo Fernandez, Конор Галлахер, Марк Кукурелья (Бен Чилвел, 68'), Калиду Кулибали, Весли Фофана (Трево Чалоба, 80'), Рис Джеймс, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Марк Кукурелья (49'), Joao Gomes (59'), Рахим Стерлинг (63'), Конор Галлахер (67'), Матео Ковачич (87'), Бен Чилвел (89')

«Вулверхэмптон» набрал 31 очков и поднялся на 12-е место, прервав также 3-матчевую серию без побед.

В другом матче тура «Борнмут» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 1:0.

Автором победного гола стал Филип Биллинг, который забил в конце первого тайма.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Борнмут 0:1 Гол: 0:1 Филип Биллинг (40') Лестер: Даниэль Иверсен, Даниэль Амарти, Ваут Фас, Виктор Кристансен, Рикарду Перейра (Келечи Ихеаначо, 58'), Вильфред Ндиди (Деннис Прает, 81'), Бубакари Сумаре, Тимоти Кастань, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди (Патсон Дака, 58'), Харви Льюис Барнс (Тете, 72') Борнмут: Доминик Соланке (Энтойн Семеньо, 88'), Филип Биллинг, Данго Уаттара (Маркус Таверньер, 38'), Хефферсон Лерма, Джо Ротуэлл (Льюис Кук, 60'), Райан Кристи, Ллойд Келли, Крис Мепэм, Джек Стивенс, Адам Смит, Нето Предупреждения: Джо Ротуэлл (33'), Ллойд Келли (79'), Адам Смит (80')

«Борнмут» уже с 30 очками на счету поднялся на 15-е место в таблице АПЛ. «Лестер» остался в зоне вылета, на 19-й позиции, с 25 очками.