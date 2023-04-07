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    Иванов: Не вижу резона во встречах с судьями

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    Президент «Урала» Григорий Иванов отрицательно отнёсся к недавней инициативе «Спартака», тренерский штаб которого провёл встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «У "Урала" не было встреч с судьями. Хотели бы встретиться? Нет. Зачем? При чём здесь устраивает судейство или нет? У нас же как: "Спартаку" два раза что-то не поставили и ещё что-то — все начинают сразу встречаться. Раньше Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают… Ну и зачем?

    Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались… Тогда нам сниматься надо было уже давно — восемь раз уже (смеётся)! Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали — и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.

    Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У "Спартака" была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

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