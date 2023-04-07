Гаспар: В мире нет места где Месси хотят видеть так же сильно, как в «Барселоне»

Бывший президентпрокомментировал новость о возможном возвращении нападающегов каталонский клуб.

«Если Месси будет выбирать новый клуб, исходя из экономических соображений, то наверняка он получит предложения лучше. Однако если он сделает это от всего сердца, то в мире нет места, где его хотят видеть так же сильно, как в "Барселоне".

В Париже ему свистят, а в Барселоне все любят Лео. Он может завершить свою карьеру в команде и остаться в ней на всю жизнь. Сейчас это не разговоров про деньги, ведь у клуба плохое финансовое состояние», — приводит слова Гаспара Marca.

Недавно стало известно, что Месси не будет продлевать контракт с ПСЖ. Аргентинец провел 33 матча за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 13 голевых передач.