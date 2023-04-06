Араухо о поражении от «Реала»: Это тяжело принять

Защитник «Барселона»прокомментировал разгромное поражение от мадридского(0:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Сейчас нам очень грустно. Мы хотели выиграть еще один трофей, но во втором тайме мы сильно сбавили после того, как счет стал 0:2.

Мы классно играли в первом тайме, но в итоге забил "Реал".

Мы проиграли своему извечному сопернику, и это тяжело принять. Но впадать в депрессию нет времени и смысла — нужно бороться за Ла Лигу, теперь это для нас главное», — приводит слова уругвайского футболиста AS.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной».

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 27 туров, опережая «Реал» на 12 очков.