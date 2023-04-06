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    Араухо о поражении от «Реала»: Это тяжело принять

    Футбол Барселона Реал Мадрид Кубок Испании Футбол Испании
    Защитник «Барселона» Рональд Араухо прокомментировал разгромное поражение от мадридского «Реала» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    «Сейчас нам очень грустно. Мы хотели выиграть еще один трофей, но во втором тайме мы сильно сбавили после того, как счет стал 0:2.

    Мы классно играли в первом тайме, но в итоге забил "Реал".

    Мы проиграли своему извечному сопернику, и это тяжело принять. Но впадать в депрессию нет времени и смысла — нужно бороться за Ла Лигу, теперь это для нас главное», — приводит слова уругвайского футболиста AS.

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