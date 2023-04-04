Тихий высказался о назначении Юрана на пост главного тренера «Пари НН»

Защитний, который выступал под руководством, прокомментировал назначение специалиста на пост главного тренера

«Все прекрасно видели результаты Юрана в "Химках" — дважды приходил и показывал результат. Вернулся в команду, когда была безнадёжная ситуация, — и спас её, хотя отрыв от соперников был большой.

Он всё отыграл! Могли даже без стыков пройти. Его результаты говорят сами за себя. Уверен, что у "Пари НН" с Юраном всё получится!» — сказал Тихий Чемпионату.

Тихий расторг контракт с «Химками» по ходу нынешнего сезона из-за конфликта с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. Команда находится в зоне стыковых матчей.