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    Тихий высказался о назначении Юрана на пост главного тренера «Пари НН»

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    Защитний Дмитрий Тихий, который выступал под руководством Сергея Юрана в «Химках», прокомментировал назначение специалиста на пост главного тренера «Пари НН».

    Дмитрий Тихий
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    Дмитрий Тихий

    «Все прекрасно видели результаты Юрана в "Химках" — дважды приходил и показывал результат. Вернулся в команду, когда была безнадёжная ситуация, — и спас её, хотя отрыв от соперников был большой.

    Он всё отыграл! Могли даже без стыков пройти. Его результаты говорят сами за себя. Уверен, что у "Пари НН" с Юраном всё получится!» — сказал Тихий Чемпионату.

  • Юран — новый главный тренер «Пари НН»
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    • Тихий расторг контракт с «Химками» по ходу нынешнего сезона из-за конфликта с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

    «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. Команда находится в зоне стыковых матчей.

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