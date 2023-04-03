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    Тихонов: «Урал» — фаворит в матче со «Спартаком»

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от ответного матча между красно-белыми и «Уралом» в полуфинале Кубка России.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    Первая игра завершилась вничью — 1:1. Ответный матч пройдет 4 апреля в Екатеринбурге.

    «У "Спартака" очень много потерь в команде в связи с предыдущими играми, так что "Урал", я считаю, фаворит в этом матче.

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    Хоть "Спартак" всегда и любимая наша команда, завтра будет довольно-таки непросто. Но самое главное — хочется наконец-то увидеть полный стадион и вспомнить, как это было на чемпионате мира, когда был праздник футбола», — приводит слова Тихонова ТАСС.

    «Спартаку» в матче с «Уралом» не помогут Георгий Джикия, Квинси Промес, Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.

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