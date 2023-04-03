Тихонов: «Урал» — фаворит в матче со «Спартаком»

Бывший капитан «Спартака»поделился ожиданиями от ответного матча между красно-белыми ив полуфинале Кубка России.

Первая игра завершилась вничью — 1:1. Ответный матч пройдет 4 апреля в Екатеринбурге.

«У "Спартака" очень много потерь в команде в связи с предыдущими играми, так что "Урал", я считаю, фаворит в этом матче.

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Хоть "Спартак" всегда и любимая наша команда, завтра будет довольно-таки непросто. Но самое главное — хочется наконец-то увидеть полный стадион и вспомнить, как это было на чемпионате мира, когда был праздник футбола», — приводит слова Тихонова ТАСС.

«Спартаку» в матче с «Уралом» не помогут Георгий Джикия, Квинси Промес, Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.