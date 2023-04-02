«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз, составы, коэффициенты

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Цыпченко.
Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Рассказов, Зуев, Коваленко, Бабкин, Иванисеня, Циркович, Писарский, Хлусов.
«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалёв, Башич, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулёв, Гойкович, Печенин, Титков, Оганесян, Марин, Капустянский, Обухов, Акоста.
Начало противостояния запланировано на 14:00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на этот поединок.