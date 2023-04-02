Ивич прокомментировал разгром «Химок»

Главный тренер «Краснодара»отозвался похвалой в адрес игроков после разгрома «Химок» (6:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Краснодар» на выезде разгромил «Химки» в 21-м туре Мир РПЛ и повторил свою самую крупную победу в лиге.

«Поздравляю своих игроков, они проделали хорошую работу.

Я уверен, что мы владели преимуществом на протяжении всего матча. Играли внимательно с первой до последней минуты.

У соперника был шанс при счете 0:0, когда они попали в штангу. Но в итоге мы получили очень хороший результат. Сегодня я увидел много положительных моментов.

Наша цель — становиться все лучше и лучше. Теперь нужно готовиться к следующей встрече», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».