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    Анчелотти прокомментировал разгромную победу над «Вальядолидом»

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    Главный тренер Карло Анчелотти высказался о разгромной победе над «Вальядолидом» со счетом 6:0.

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    «Это ключевая победа. Сначала у нас были небольшие проблемы, соперник создавал моменты, но после 1:0 все упростилось. У нас были прекрасные контратаки, а Карим Бензема был в своей лучшей форме. Все прошло замечательно.

    Мы начали играть по схеме 4-4-2 с Родриго и Бензема впереди, но центральные защитники хорошо прессинговали, так что я увидел возможность перевести Родриго на фланг и предоставить больше свободы Асенсио. С этого момента все стало проще», — сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

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