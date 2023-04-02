Анчелотти прокомментировал разгромную победу над «Вальядолидом»

Главный тренервысказался о разгромной победе над «Вальядолидом» со счетом 6:0.

«Это ключевая победа. Сначала у нас были небольшие проблемы, соперник создавал моменты, но после 1:0 все упростилось. У нас были прекрасные контратаки, а Карим Бензема был в своей лучшей форме. Все прошло замечательно.

Мы начали играть по схеме 4-4-2 с Родриго и Бензема впереди, но центральные защитники хорошо прессинговали, так что я увидел возможность перевести Родриго на фланг и предоставить больше свободы Асенсио. С этого момента все стало проще», — сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.