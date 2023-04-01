Зобнин: Не думаем ни о чемпионстве, ни о чем

Полузащитник московскогопрокомментировал ничью в матче 21-го тура РПЛ против(0:0).

«Надо забивать моменты. Имеем шансы в каждой игре. К сожалению, не забиваем. Нужно забивать. Если не забиваешь, то и не выигрываешь.

Мы идем от игры к игре. Не думаем ни о чемпионстве, ни о чем. Сейчас такая ситуация, будем набирать очки.

Говорил по итогам матча какие-то определенные моменты, что мы должны прежде всего обращать внимание на себя, а не на судей и так далее. В таком формате.

У нас так получается, что судейство с ним обсуждаем. Судьи у нас все вратарям показывают желтые карточки на девяностых минутах. Хотя я с ним сегодня разговаривал и в первом тайме говорил, что Шелия тянет время. В перерыве подошел и сказал: "Обрати на это внимание". Во втором тайме ему говорил. Все наши судьи показывают карточки на девяностых минутах, к сожалению», — приводит слова Зобнина «Спорт-Экспресс».

После этой игры «Спартак» набрал 41 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» 33 пункта и шестая строчка.