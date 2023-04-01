«Спартак» — «Ахмат»: счет 0:0, обзор матча

В матче 21-го тура российской Премьер-лиги московскийи грозненскийсыграли вничью.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия команд вырвать победу не увенчались успехом.

Отметим, что травму получил лидер «Спартака» Квинси Промес, который вышел на поле в перерыве и был заменен уже на 54-й минуте

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Ахмат 0:0 Спартак: Александр Селихов, Томаш Тавареш, Никита Чернов, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Соболев, Шамар Николсон Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Андрей Семёнов, Милош Шатара, Евгений Харин, Иван Олейников, Антон Швец, Заим Диванович, Бернард Бериша, Владимир Ильин, Гамид Агаларов Предупреждения: Шамар Николсон (25'), Владимир Ильин (44'), Бальде Кейта (56'), Даниил Хлусевич (76')

После этой игры «Спартак» набрал 41 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» 33 пункта и шестая строчка.