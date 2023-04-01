Галактионов: Счет не должен говорить о том, что было легко

Главный тренеротреагировал на победу в матче 21‑го тура чемпионата России против(4:0).

«Счет не должен говорить о том, что было легко. Было много факторов. У нас до 12 игроков было вызвано в сборные. И первая игра после паузы непростая. Тем не менее мы сумели подготовиться. Мы были единым целым и добились очень важной победы.

Полностью довольным быть нельзя, нам надо прибавлять каждый раз и в атаке, и в обороне. То, что молодые сыграли сегодня уверенно, это хорошо», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл четыре матча подряд в РПЛ и располагается на 11-й строчке с 25 очками в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» проиграл четыре игры подряд и занимает 13-е место с 19 очками в активе.