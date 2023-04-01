Президент РФС: Матч с Ираком показал, что болельщикам интересна сборная России

Президент Российского футбольного союза (РФС)высказался о посещаемости товарищеского матча между сборными

Игра состоялась на стадионе в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной России. На этот матч болельщики могли попасть без Fan ID.

«Матч с Ираком в Санкт-Петербурге показал, что сборная интересна нашим болельщикам.

Были очень высокие показатели просмотра, высокая доля рейтинга трансляций, да и болельщики пришли — хотя было всего несколько дней на продажу билетов.

23 тысячи человек — это хороший показатель. Конечно, болельщики хотели бы видеть сборную России, посещать матчи, видеть ребят», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».