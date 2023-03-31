Аршавин: Уровень российских футболистов не соответствует их амбициям

Бывший футболист лондонскогодал свой комментарий относительно желания российских футболистов перейти в европейские клубы.

«Практически все российские футболисты говорили, что они вот в Европу хотят. Но, мне кажется, за этим ничего не стоит. Потому что уровень большинства не соответствует их амбициям. Понятно, что они не поедут в какой-нибудь заштатный клуб Чехии. Все хотят играть в топ-5 и хотят хотя бы в Лиге Европы бороться. А игроков такого уровня у нас, на мой взгляд, мало.

Плюс они, скорее всего, неинтересны этим клубам. А если идти в команды более низкого уровня, то там просто уровень зарплат не будет соответствовать их ожиданиям. Просто все лучшие российские игроки здесь будут получать больше денег, чем за границей. И будет лимит или нет, это всегда будет так», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».