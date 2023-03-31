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    Аршавин предложил отменить лимит на легионеров в РПЛ

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    Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался относительно лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Я бы стремился к отмене лимита. Потому что должен существовать естественный отбор и не должно быть преференций у футболистов из России.

    Понимаю, что в тех реалиях, в которых мы живём, скорее всего, полностью лимит убрать не удастся. Но он должен постепенно смягчаться.

    Это позволит клубам стать сильнее. И те же российские футболисты будут конкурировать с европейскими футболистами, следовательно, и в зарплатах они будут конкурировать. И зарплаты пойдут вниз», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».

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    • Напомним, в настоящий момент в заявке команды не должно быть более 13 иностранных футболистов и не менее 12 игроков с российским паспортом.

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