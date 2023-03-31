Аршавин предложил отменить лимит на легионеров в РПЛ

Бывший игроки сборной Россиивысказался относительно лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Я бы стремился к отмене лимита. Потому что должен существовать естественный отбор и не должно быть преференций у футболистов из России.

Понимаю, что в тех реалиях, в которых мы живём, скорее всего, полностью лимит убрать не удастся. Но он должен постепенно смягчаться.

Это позволит клубам стать сильнее. И те же российские футболисты будут конкурировать с европейскими футболистами, следовательно, и в зарплатах они будут конкурировать. И зарплаты пойдут вниз», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, в настоящий момент в заявке команды не должно быть более 13 иностранных футболистов и не менее 12 игроков с российским паспортом.