Уткин поддержал Карпина в конфликте с Матыциным: Нужно спросить министра спорта — с кем он из болельщиков?

Известный блогерраскритиковал министра спорта РФ, который ранее выразил недовольство словами главного тренера сборной России

Матыцин перед товарищеским матчем сборной России с Ираком (2:0) признался, что ему не понравилось заявление Карпина о возможном увольнении из национальной команды.

«Надо определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе», — сказал Матыцин о Карпине.

«Дело в том, что господин Матыцин — чиновник. Чиновником быть не стыдно. Но российский чиновник просто не может себе представить, как можно не держаться за свое место. Это не может укладываться в чиновничьей голове. Если ты работаешь в городской управе, если ты работаешь в министерстве, если сам являешься министром, возможно, даже премьер-министром. Это просто не укладывается в голове. В этом, собственно говоря, вся суть.

Чиновники склонны думать, что все остальные думают так же, как они. И тренера сборной они тоже склонны считать чиновником, хотя это совершенно не так.

А в остальном, конечно, заставляет задуматься предложение министра определиться тренеру сборной "с болельщиками он или нет". Это говорит министр спорта, который осуществляет государственную программу по расколу болельщиков. Одни принимают Fan ID, другие — не принимают.

Тут нужно спросить министра спорта: а с кем он из болельщиков? И что нужно сделать для того, чтобы болельщики снова стали более-менее разнородной, но вместе с тем единой массой с одинаковыми правами», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.