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    Уткин поддержал Карпина в конфликте с Матыциным: Нужно спросить министра спорта — с кем он из болельщиков?

    Футбол Сборная России Футбол России Болельщики
    Известный блогер Василий Уткин раскритиковал министра спорта РФ Олега Матыцина, который ранее выразил недовольство словами главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Матыцин перед товарищеским матчем сборной России с Ираком (2:0) признался, что ему не понравилось заявление Карпина о возможном увольнении из национальной команды.

    «Надо определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе», — сказал Матыцин о Карпине.

    «Дело в том, что господин Матыцин — чиновник. Чиновником быть не стыдно. Но российский чиновник просто не может себе представить, как можно не держаться за свое место. Это не может укладываться в чиновничьей голове. Если ты работаешь в городской управе, если ты работаешь в министерстве, если сам являешься министром, возможно, даже премьер-министром. Это просто не укладывается в голове. В этом, собственно говоря, вся суть.

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    • Чиновники склонны думать, что все остальные думают так же, как они. И тренера сборной они тоже склонны считать чиновником, хотя это совершенно не так.

    А в остальном, конечно, заставляет задуматься предложение министра определиться тренеру сборной "с болельщиками он или нет". Это говорит министр спорта, который осуществляет государственную программу по расколу болельщиков. Одни принимают Fan ID, другие — не принимают.

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    • Тут нужно спросить министра спорта: а с кем он из болельщиков? И что нужно сделать для того, чтобы болельщики снова стали более-менее разнородной, но вместе с тем единой массой с одинаковыми правами», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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