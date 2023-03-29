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    Василенко об уходе «Факела»: Я выполнял работу честно, но было принято решение расстаться

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    Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о причинах ухода из «Факела».

    Олег Василенко
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    Олег Василенко

    «Вызвал генеральный директор, сказал, что принято решение расстаться, претензий нет, поблагодарил за работу. Пожали руки, объявили команде, я собрал вещи и уехал.

    Прозвучала ли мотивировочная часть решения? Нет. А спрашивать я не стал. Раньше интересовался в нескольких случаях, чтобы сделать выводы и не повторять ошибок.

    Здесь же был уверен: свою работу выполнял честно, поступал правильно, за слова отвечал, за игру команды не стыдно. Поскольку причины не прозвучали, нет смысла возвращаться к теме. Мне озвучили решение — принял к сведению и ушёл.

    "Факел" сейчас находится ровно на той же строчке? Готов отвечать только за свой период. "Факел" — родная команда, которую лепили мы все. В неё вложено огромное количество сил и души, проделан сумасшедший объём работы.

    Понимали, на что делаем ставку, игроки были прекрасно готовы функционально и сплочены. У нас два года чётко работали стандарты, пригодившиеся в РПЛ. Что сейчас происходит в "Факеле", не знаю, честно говоря.

    Смотрю все матчи российского чемпионата, многое для себя отмечаю, но оценивать бывший клуб не хочу», — приводит слова Василенко «Матч ТВ».

    Специалист покинул воронежский клуб в сентябре 2022 года. Под руководством Василенко «Алания» занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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