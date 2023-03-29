Робертсон: В Шотландии верили в победу над Испанией

Капитан сборной Шотландииподвел итоги победного поединка над Испанией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы верили. Важно, что не увлеклись. Мы набрали шесть очков. Это великолепный старт. Но шесть очков не дают путевку на Евро.

Впереди важнейшие матчи в июне. Если наберем в них очки, у нас будет отличное положение в группе», — цитирует Робертсона пресс-служба УЕФА.

Сборная Шотландии набрала шесть очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с тремя пунктами.

Следующий матч Шотландия сыграет 17 июня с Норвегией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Испания встретится с Италией 15 июня в рамках Лиги наций.