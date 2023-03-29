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    Робертсон: В Шотландии верили в победу над Испанией

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    Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон подвел итоги победного поединка над Испанией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

    Эндрю Робертсон
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    Эндрю Робертсон

    «Мы верили. Важно, что не увлеклись. Мы набрали шесть очков. Это великолепный старт. Но шесть очков не дают путевку на Евро.

    Впереди важнейшие матчи в июне. Если наберем в них очки, у нас будет отличное положение в группе», — цитирует Робертсона пресс-служба УЕФА.

    Сборная Шотландии набрала шесть очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с тремя пунктами.

    Следующий матч Шотландия сыграет 17 июня с Норвегией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Испания встретится с Италией 15 июня в рамках Лиги наций.

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