Орлов назвал утопией мечту Галицкого играть с 11 воспитанниками в составе

Известный комментаторподелился мнением о мечте владельца «Краснодара»играть в РПЛ со своими воспитанниками в составе.

«Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать — в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки.

Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл "Краснодар"? На первенстве края, наверное.

Футбол — это бизнес, большие деньги. Как вырастить большого мастера, так еще и 11 человек?

Но Галицкому все равно спасибо — школа у "Краснодара" замечательная. Из нее вышло несколько игроков, которые сейчас играют в РПЛ», — приводит слова Орлова Sport24.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.