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    Орлов назвал утопией мечту Галицкого играть с 11 воспитанниками в составе

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о мечте владельца «Краснодара» Сергея Галицкого играть в РПЛ со своими воспитанниками в составе.

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    «Всем, кто мечтает, чтобы в клубе играли только воспитанники, я хочу сказать — в мире нет ни одного топового клуба, где играют только свои игроки.

    Посмотрите составы ведущих клубов! Это утопия. Это как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого была утопическая идея с одиннадцатью воспитанниками в составе. Где бы тогда играл "Краснодар"? На первенстве края, наверное.

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    Но Галицкому все равно спасибо — школа у "Краснодара" замечательная. Из нее вышло несколько игроков, которые сейчас играют в РПЛ», — приводит слова Орлова Sport24.

    «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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