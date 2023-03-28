Кенни: Ирландия разочарована, что не набрала очко в матче с Францией

Главный тренер сборной Ирландииподвел итоги матча с Францией (0:1) в отборочном турнире Евро-2024.

«Мы очень расстроены поражением в этом матче. Хотели набрать очки, но не сделали этого. Игроки выложились на полную. Публика была потрясающей. Франция очень сильно прессинговала нас, но мы справлялись с этим хорошо.

Им не удалось создать много моментов. Разочарованы, что не набрали очко. Но это длинный путь, и в июне у нас будет еще борьба за шесть очков», — цитирует Кенни пресс-служба УЕФА .

Франция с шестью очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.