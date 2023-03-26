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    Сольбаккен: В матче с Испанией Норвегия заслуживала ничьей

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Норвегии
    Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

    Столе Сольбаккен
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    Столе Сольбаккен

    «Сказать, что мы могли сегодня победить, было бы слишком. Но в этой игре мы заслуживали ничьей. Думаю, если бы мы реализовали моменты, это была бы лучшая игра для сборной Норвегии на выезде за сто лет.

    Когда испанцы забили второй гол, из нас как будто вышел весь воздух. Но я очень доволен тем, как мы играли на протяжении первых 84 минут», — цитирует Сольбаккена сайт УЕФА.

    В следующем матче сборная Испании сыграет против Шотландии 28 марта, а Норвегия в этот же день встретится с Грузией.

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