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    Агуэро: Месси должен закончить карьеру в «Барселоне»

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    Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что Лионель Месси должен вернуться из «ПСЖ» в «Барселону».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Месси стал футболистом в "Барсе" и должен закончить карьеру в "Барселоне". Теперь я даю пятьдесят процентов на то, что он вернется. Если президент клуба сделает правильный шаг, эта возможность станет еще реальнее, — приводит слова Агуэро Sport.es.

    Напомним, что Месси выступал за "Барселону" до лета 2021 года, после чего перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента.

    В составе "Барселоны" Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, четыре раз — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА, три раза — клубный чемпионат мира.

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