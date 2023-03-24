Агуэро: Месси должен закончить карьеру в «Барселоне»

Бывший нападающий сборной Аргентинызаявил, чтодолжен вернуться из «ПСЖ» в «Барселону».

«Месси стал футболистом в "Барсе" и должен закончить карьеру в "Барселоне". Теперь я даю пятьдесят процентов на то, что он вернется. Если президент клуба сделает правильный шаг, эта возможность станет еще реальнее, — приводит слова Агуэро Sport.es.

Напомним, что Месси выступал за "Барселону" до лета 2021 года, после чего перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента.

В составе "Барселоны" Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, четыре раз — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА, три раза — клубный чемпионат мира.