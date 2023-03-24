Колыванов оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном

Российский тренерпрокомментировал ничейный результат сборной России в товарищеском матче с Ираном.

«Сложно оценивать матч. Первый тайм получился достаточно хорошим: равная игра, моменты с обеих сторон. Не знаю, что произошло потом — бросили играть во втором тайме.

Не было атакующего футбола, в некоторых отрезках игры только оборонялись. Сборная Ирана выглядела поприличнее. Сборная Россия старалась, но игры как таковой мы не увидели.

Никто не знает, когда появится определённость относительно будущего сборной России. Имеем, что имеем — товарищеские матчи с соперниками не самого высокого уровня.

Сложно работать в такой ситуации и настраивать футболистов. Карпину непросто: одно дело — тренировать "Ростов", где есть чемпионат и конкуренция, а другое — сборная, где нет конкретики, что будет дальше», — сказал Колыванов Чемпионату.

Напомним, что 23 марта сборная России встретилась с Ираном. Команды разошлись миром (1:1). Единственный гол в ворота иранской сборной забил полузащитник Антон Миранчук.