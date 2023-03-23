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    Гаджиев: Иран — это самая сильная сборная, с которой мы играли после отстранения

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил уровень сборной Ирана, с которой сегодня сыграет национальная команда России.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Согласен, что это самая сильная сборная, с которой мы играли после отстранения. Во-первых, в силу того, как мы играли в последнее время, во-вторых, есть информация от Курбана Бердыева, который там работал.

    Он очень высоко отзывался о возможностях отдельных игроков, говорил, что очень много одаренных, молодых ребят, что их ведущие клубы по уровню не уступают нашим ведущим клубам, включая "Зенит".

    У меня предчувствие, что игра будет интересной, динамичной, относительно равной. По результату предчувствия нет, но надеюсь, что наши победят», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

    Начало матча между сборными Ирана и России запланировано на 20:00 по московскому времени.

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