Гаджиев: Иран — это самая сильная сборная, с которой мы играли после отстранения

Президент махачкалинскогооценил уровень сборной Ирана, с которой сегодня сыграет национальная команда России.

«Согласен, что это самая сильная сборная, с которой мы играли после отстранения. Во-первых, в силу того, как мы играли в последнее время, во-вторых, есть информация от Курбана Бердыева, который там работал.

Он очень высоко отзывался о возможностях отдельных игроков, говорил, что очень много одаренных, молодых ребят, что их ведущие клубы по уровню не уступают нашим ведущим клубам, включая "Зенит".

У меня предчувствие, что игра будет интересной, динамичной, относительно равной. По результату предчувствия нет, но надеюсь, что наши победят», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Начало матча между сборными Ирана и России запланировано на 20:00 по московскому времени.