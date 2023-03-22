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    Орлов: Сычевой был игроком, а Писарский пока никакой

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    В первой половине сезона Писарский играл за «Оренбург» под фамилией Сычевой.

    «Личка (главный тренер "Оренбурга" — прим.) — не лишний для нашего футбола. "Оренбург" играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между игрой дома и в гостях. Но то что они так здорово играют дома — хорошо для болельщиков.

  • Писарский: Может, уеду. Может, останусь в «Крыльях». Непонятно
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    • Плюс еще нужно учитывать, что от них зимой ушел лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в "Крыльях" пока никакой», — приводит слова Орлова Sport24.

    Писарский провел в текущем чемпионате России 18 матчей и забил 14 мячей.

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