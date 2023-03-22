Орлов: Сычевой был игроком, а Писарский пока никакой

Известный комментаторподелился мнением о нападающем «Крыльев Советов»

В первой половине сезона Писарский играл за «Оренбург» под фамилией Сычевой.

«Личка (главный тренер "Оренбурга" — прим.) — не лишний для нашего футбола. "Оренбург" играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между игрой дома и в гостях. Но то что они так здорово играют дома — хорошо для болельщиков.

Плюс еще нужно учитывать, что от них зимой ушел лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в "Крыльях" пока никакой», — приводит слова Орлова Sport24.

Писарский провел в текущем чемпионате России 18 матчей и забил 14 мячей.