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    «Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей

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    «Оренбург» запустил специальную акцию для болельщиков перед матчем с «Ростовом» в 22-м туре РПЛ.

    Болельщики «Оренбурга» смогут попасть на матч с «Ростовом» почти бесплатно
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    Болельщики «Оренбурга» смогут попасть на матч с «Ростовом» почти бесплатно

    «Оренбург» продает билеты на ближайшую домашнюю игру всего лишь за 10 рублей.

    «Учитывая, что матч "вынесен" на понедельник, Футбольный Клуб "Оренбург" запускает акцию! Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч "Оренбург" — "Ростов" за 10 рублей.

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    • 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика и на стадион!», — сообщает пресс-служба «Оренбурга».

    Матч «Оренбург» — «Ростов» пройдет 10 апреля.

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