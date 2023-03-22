«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей

запустил специальную акцию для болельщиков перед матчем св 22-м туре РПЛ.

«Оренбург» продает билеты на ближайшую домашнюю игру всего лишь за 10 рублей.

«Учитывая, что матч "вынесен" на понедельник, Футбольный Клуб "Оренбург" запускает акцию! Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч "Оренбург" — "Ростов" за 10 рублей.

1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика и на стадион!», — сообщает пресс-служба «Оренбурга».

Матч «Оренбург» — «Ростов» пройдет 10 апреля.