Канчельскис: Получение российского гражданства не означает попадание в сборную

Экс-футболисти сборной Россиивысказался о легионерах российской Премьер-лиги, которые получили российское гражданство.

«Если россиянин захочет получить гражданство в других странах, то почему он не может это сделать? Главное, чтобы всё было по закону.

Получение российского гражданства легионерами не означает моментальное попадание в сборную России — нужно выдерживать конкуренцию. Пусть наши воспитывают футболистов, которые будут сильнее легионеров.

Ещё не факт, что получают гражданство РФ, чтобы играть в сборной. Есть много причин, одна из которых — налогообложение», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что недавно бразильские футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство.