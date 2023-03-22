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    Канчельскис: Получение российского гражданства не означает попадание в сборную

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о легионерах российской Премьер-лиги, которые получили российское гражданство.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Если россиянин захочет получить гражданство в других странах, то почему он не может это сделать? Главное, чтобы всё было по закону.

    Получение российского гражданства легионерами не означает моментальное попадание в сборную России — нужно выдерживать конкуренцию. Пусть наши воспитывают футболистов, которые будут сильнее легионеров.

    Ещё не факт, что получают гражданство РФ, чтобы играть в сборной. Есть много причин, одна из которых — налогообложение», — сказал Канчельскис Чемпионату.

    Напомним, что недавно бразильские футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство.

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