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    Слуцкий назвал главную проблему VAR в России

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    Известный тренер Леонид Слуцкий рассказал о проблемах использования VAR в чемпионате России.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Знаете, в чем самый большой ужас? Каждый раз, когда судья идет к VAR, он думает: "Если сейчас поменяю решение, мне снизят оценку".

    Поэтому подсознательно он хочет найти оправдание своему решению, которое он принял по ходу встречи. Это самое ужасное.

    Когда зарубежный арбитр идет к монитору, он идет восстанавливать справедливость. На мой взгляд, нельзя снижать судье оценку за то, что он увидел или не увидел эпизод. Какая разница? Справедливость восторжествовала? Восторжествовала. Пенальти поставлен? Поставлен.

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    • VAR придумали не для того, чтобы снижать судьям оценки, это делается не для них, а для максимальной объективизации игры. У нас это всё перевернулось и воспринимается как гильотина», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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