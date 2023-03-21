Слуцкий назвал главную проблему VAR в России

Известный тренеррассказал о проблемах использованияв чемпионате России.

«Знаете, в чем самый большой ужас? Каждый раз, когда судья идет к VAR, он думает: "Если сейчас поменяю решение, мне снизят оценку".

Поэтому подсознательно он хочет найти оправдание своему решению, которое он принял по ходу встречи. Это самое ужасное.

Когда зарубежный арбитр идет к монитору, он идет восстанавливать справедливость. На мой взгляд, нельзя снижать судье оценку за то, что он увидел или не увидел эпизод. Какая разница? Справедливость восторжествовала? Восторжествовала. Пенальти поставлен? Поставлен.

VAR придумали не для того, чтобы снижать судьям оценки, это делается не для них, а для максимальной объективизации игры. У нас это всё перевернулось и воспринимается как гильотина», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».