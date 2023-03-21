Карпин: Предложения по работе были, но решил остаться в «Ростове» и сборной России

Главный тренер «Ростова»признался, что у него была возможность вернуться в

«Были ли предложения за время моей работы в "Ростове"? Были, да. Встречались ли со мной из "Спартака"? Да, встречался с Наилем Измайловым. Не знаю зачем, но встречался. Просто поговорить, пообщаться, послушать. Поговорили и поговорили…

Сборная Армении? Были переговоры, но я подумал, взял во внимание контракты с "Ростовом" и сборной России и отказался.

Свои плюсы в этом предложении были, ведь сборная Армении — это сборная, которая участвует в отборе на Евро, например. Это могло как-то перевесить, но в конце концов я решил, что это неправильно было бы по отношению к "Ростову" и к сборной России», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».