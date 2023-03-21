ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александар МитровичПродуть за 90 секунд. Как самосаботаж «Фулхэма» разрушил мечту о Кубке Англии
  • 11:45
    • Гнабри может покинуть «Баварию»
  • 11:31
    • Холанн пропустит мартовские матчи сборной Норвегии
    Все новости спорта

    Карпин: Предложения по работе были, но решил остаться в «Ростове» и сборной России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов Спартак РПЛ Футбол России Сборная Армении
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что у него была возможность вернуться в «Спартак».

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Были ли предложения за время моей работы в "Ростове"? Были, да. Встречались ли со мной из "Спартака"? Да, встречался с Наилем Измайловым. Не знаю зачем, но встречался. Просто поговорить, пообщаться, послушать. Поговорили и поговорили…

    Сборная Армении? Были переговоры, но я подумал, взял во внимание контракты с "Ростовом" и сборной России и отказался.

  • Карпин: Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Хочется плюнуть на все и уехать
  • Читайте по теме

    • Свои плюсы в этом предложении были, ведь сборная Армении — это сборная, которая участвует в отборе на Евро, например. Это могло как-то перевесить, но в конце концов я решил, что это неправильно было бы по отношению к "Ростову" и к сборной России», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

    Интервью с Валерием Карпиным
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг и «Авангард» вновь поднимут планку результативности
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • ЦСКА дотащит противостояние до третьей победы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Парижанки начнут без увертюр
  • ПСЖ (жен) — «Вольфсбург» (жен). Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч ПСЖ (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинская — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Костюк — Коччаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Сан-Томе и Принсипи
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Челси (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры