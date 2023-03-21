Рой Ходжсон стал главным тренером «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер сборной Англиивозглавил «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба лондонцев.

75-летний специалист вернулся на тренерский мостик на «Селхерст Парк» до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Ходжсон уже тренировал «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год. Рой стал самым возрастным тренером в истории АПЛ, побив собственный рекорд из прошлого сезона, когда он тренировал «Уотфорд».

17 марта «Кристал Пэлас» объявил об увольнении Патрика Виейра. 46-летний француз возглавлял лондонцев с лета 2021 года.

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне команда с 27 очками занимает 12-е место в АПЛ после 28 туров.