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    Рой Ходжсон стал главным тренером «Кристал Пэлас»

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    Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба лондонцев.

    Рой Ходжсон
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    Рой Ходжсон

    75-летний специалист вернулся на тренерский мостик на «Селхерст Парк» до конца сезона-2022/23.

    Напомним, что Ходжсон уже тренировал «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год. Рой стал самым возрастным тренером в истории АПЛ, побив собственный рекорд из прошлого сезона, когда он тренировал «Уотфорд».

    17 марта «Кристал Пэлас» объявил об увольнении Патрика Виейра. 46-летний француз возглавлял лондонцев с лета 2021 года.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне команда с 27 очками занимает 12-е место в АПЛ после 28 туров.

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