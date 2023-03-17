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    Виейра уволен с должности наставника «Кристал Пэлас»

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    Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра снят с должности. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

    Патрик Виейра
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    Патрик Виейра

    Клуб также покинул весь его тренерский состав в лице Осиана Робертса, Кристиана Вилсона и Саид Огун.

    В руководстве «орлов» намерены таким образом сохранить прописку в АПЛ. На данный момент команда занимает 12-е место с 27 очками. От зоны вылета ее отделяют 3 очка.

    «Мы очень сожалеем, что было принято это трудное решение. Результаты последних месяцев поставили нас в шаткое положение в чемпионате, поэтому мы почувствовали, что необходимы изменения, чтобы обеспечить нам лучшие шансы на сохранение места в АПЛ», — цитирует председателя совета директоров «Кристал Пэлас» Стива Пэриша пресс-служба «орлов».

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