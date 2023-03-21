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    Смена власти в Бундеслиге

    Бундеслига: Итоги 25-го тура

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    Фргамент матча «Боруссия» — «Кёльн»
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    Фргамент матча «Боруссия» — «Кёльн»
    «Боруссия» из Дортмунда возглавила немецкий чемпионат. «Бавария» потерпела фиаско и отдала трон «шмелям». До окончания чемпионата осталось 9 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    На финише сезона «Бавария» неожиданным образом отдала первое место главному оппоненту — «Боруссии». В лигочемпионскую четвёрку ворвались «Унион» и «Фрайбург». На двоих команды сместили с третьей строчки «Лейпциг», который в итоге расположился на пятой позиции.

    Вверх по таблице поднялись «Вольфсбург» (7 место) и «Байер» (8 место). От этого успеха два места потерял «Майнц 05».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Изменения также коснулись зоны вылета. С последнего места ушел «Хоффенхайм» (15 место), к тому же команда поднялась на три строчки и теперь не находится в группе аутсайдеров.

    Новый лидер

    Под конец сезона «Бавария» решила внести интригу в битве за золото. В гостях «немецкая машина» потерпела поражение от «Байера» (1:2).

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    • Оба гола мюнхенцы пропустили от Эсекиэля Паласиоса, который дважды реализовал пенальти. У «Баварии» отличился Йозуа Киммих, забивший на 22-й минуте.

    А вот «Боруссия» из Дортмунда покуражилась в матче с «Кёльном». ЗА «шмелей» дублями отметились Марко Ройс и Себастьен Алле. Ещё по голу забили Рафаэл Геррейро и Дониелл Мален.

    Марко Ройс
    globallookpress.com

    Главных конкурентов разделяет всего один балл: у «Боруссии» (53 очка) — первое место, у «Баварии» — второе (52 очка)

    Претенденты на еврокубки

    На третьем месте расположился «Унион», клуб из Берлина нанес поражение «Айнтрахту» и стал подниматься.Ниже опустились «Фрайбург» и «Лейпциг».

    «Фрайбург» обменялся голами с «Майнцем» (0:0),а «Лейпциг» уступил «Бохуму» (0:1).

    Тур № 26

    Матчи следующего тура чемпионата Германии состоятся с 31 марта по 2 апреля.

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    Центральная битва тура пройдет 1 апреля. «Бавария» примет «Боруссию».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В субботу, 1 апреля «Унион» примет «Штутгарт», «Фрайбург» дома сыграет с «Гертой» и «Лейпциг» проэкзаменует «Лейпциг».

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