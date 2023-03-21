Смена власти в Бундеслиге

«Боруссия» из Дортмунда возглавила немецкий чемпионат. «Бавария» потерпела фиаско и отдала трон «шмелям». До окончания чемпионата осталось 9 туров.

Изменения в турнирной таблице

На финише сезона «Бавария» неожиданным образом отдала первое место главному оппоненту — «Боруссии». В лигочемпионскую четвёрку ворвались «Унион» и «Фрайбург». На двоих команды сместили с третьей строчки «Лейпциг», который в итоге расположился на пятой позиции.

Вверх по таблице поднялись «Вольфсбург» (7 место) и «Байер» (8 место). От этого успеха два места потерял «Майнц 05».

Календарь и таблица Бундеслиги

Изменения также коснулись зоны вылета. С последнего места ушел «Хоффенхайм» (15 место), к тому же команда поднялась на три строчки и теперь не находится в группе аутсайдеров.

Новый лидер

Под конец сезона «Бавария» решила внести интригу в битве за золото. В гостях «немецкая машина» потерпела поражение от «Байера» (1:2).

Оба гола мюнхенцы пропустили от Эсекиэля Паласиоса, который дважды реализовал пенальти. У «Баварии» отличился Йозуа Киммих, забивший на 22-й минуте.

А вот «Боруссия» из Дортмунда покуражилась в матче с «Кёльном». ЗА «шмелей» дублями отметились Марко Ройс и Себастьен Алле. Ещё по голу забили Рафаэл Геррейро и Дониелл Мален.

Марко Ройс globallookpress.com

Главных конкурентов разделяет всего один балл: у «Боруссии» (53 очка) — первое место, у «Баварии» — второе (52 очка)

Претенденты на еврокубки

На третьем месте расположился «Унион», клуб из Берлина нанес поражение «Айнтрахту» и стал подниматься.Ниже опустились «Фрайбург» и «Лейпциг».

«Фрайбург» обменялся голами с «Майнцем» (0:0),а «Лейпциг» уступил «Бохуму» (0:1).

Тур № 26

Матчи следующего тура чемпионата Германии состоятся с 31 марта по 2 апреля.

Центральная битва тура пройдет 1 апреля. «Бавария» примет «Боруссию».

Все прогнозы на Бундеслигу

В субботу, 1 апреля «Унион» примет «Штутгарт», «Фрайбург» дома сыграет с «Гертой» и «Лейпциг» проэкзаменует «Лейпциг».