Скудетто отправится в Неаполь?

«Наполи» всё ближе к победе в Серии А. Неаполитанцам осталось выиграть пять матчей, чтобы завоевать золото итальянского чемпионата. До финиша остаётся 11 туров.

Изменения в турнирной таблице

«Лацио» вернулся на второе место после матчей 27 тура. Римляне оттеснили «Интер» на третью позицию. Шагнули вперёд «Удинезе» (8 место) и «Фиорентина» (9 место). Этот тандем уверенно обошёл «Болонью» (10 место) и «Торино» (11 место).

Календарь и таблица Серии А

В зоне вылета тоже есть перестановки, «Сампдория» обошла в таблице «Кремонезе» и поднялась на 19 место. В группе аутсайдеров также «Верона» (18 место).

Вне конкуренции

+19 очков преимущества для «Наполи». Коллектив из Неаполя вновь увеличивает отрыв от конкурентов, и не важно кто в соперниках — «Интер», «Лацио» или «Милан».

В 27 туре неаполитанцы уверенно разобрались с «Торино», переиграв их в гостях (4:0). Уже к концу первого тайма «адзурри» вели в два мяча. После перерыва футболисты «Наполи» добили соперника.

В составе будущего чемпиона дублем отметился Виктор Осимхен, ещё по голу забили Танги Ндомбеле и Хвича Кварацхелия, который забил с пенальти. После этой победы «Наполи» набрал 71 очко.

Лигочемпионская четвёрка

В Серии А команды вступают в решающую стадию борьбы за места в еврокубках. «Лацио» входит в топ-2, в рамках минувшего игрового дня римский клуб с минимальным счётом переиграл «Рому» (1:0). Победный гол в дерби Рима на 65-й минуте забил Маттиа Дзакканьи. Таким образом «Лацио» набрал 52 очка.

Клубы из Милана потерпели фиаско в 27 туре. «Интер» к примеру, уступил с минимальным счётом во встрече с «Ювентусом» (0:1). За туринский клуб решающий голевой удар нанёс Филип Костич. В копилке «нерадзурри» — 50 очков, то есть на два меньше, чем у «Лацио».

Златан Ибрагимович, игрок «Милана» globallookpress.com

И замыкает лигочемпионскую четвёрку «Милан». «Россонери» потерпели неудачу в выездной встрече с «Удинезе» (1:3). У действующего чемпиона — 48 набранных пункта.

На пятой позиции расположилась «Рома» с 47 очками. Это место даёт право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Следом идёт «Аталанта», которая набрала 45 очков после победы над «Эмполи» (2:1).

Другие матчи тура

Две встречи 27 тура Серии А завершились вничью. Обменялись голами «Монца» и «Кремонезе» (1:1), а «Салернитана» и «Болонья» устроили голевую феерию (2:2).

«Сассуоло» переиграл «Специю» (1:0), «Фиорентина» оказалсь сильнее «Лечче» (1:0), «Сампдория» нанесла поражение «Вероне» (3:1).

Зона вылета

«Верона», «Сампдория» и «Кремонезе» — главные претенденты на понижение в классе. Дело в том, что от спасительного 17 места отставание составляет минимум 5 очков. Такое количество баллов отделяют «Верону» (18 место) от «Специи» (17 место).

Тур № 28

Матчи 28 тура чемпионата Италии пройдут с 1 по 3 апреля. До этого Серия А возьмёт международную паузу, связанную со стартом отборочного цикла чемпионата Европы.

Что касается клубного турнира, то лидер итальянского первенства «Наполи» проведёт встречу с «Миланом». Сражение неаполитанцев против чемпиона состоится в воскрсенье, 2 апреля.

Все прогнозы на Серию А

«Лацио» попробует взять дежурные три очка во встрече против «Монцы», а «Интер» постарается реабилитроваться перед собственными болельщиками в игре с «Фиорентиной».