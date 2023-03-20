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    Арбитр Федотов оценил работу судьи Кукуяна в матче «Оренбург» — «Спартак»

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    Российский арбитр Игорь Федотов высказал мнение о работе судьи Павла Кукуяна в матче РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» (2:0).

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    «Хорошая работа Кукуяна. Был только один момент, когда на 81-й минуте арбитр поздно стартовал и опоздал за эпизодом. Не прочитал или забыл, наверное, что аргентинцы в "Оренбурге" очень быстрые.

    Молодец, что не стал выдумывать и просто продолжил игру. Скорее всего, помощник подсказал Кукуяну, что нарушение если и было, то до штрафной. Я считаю, что фола не было: Литвинов произвёл "правильный" толчок, то есть единоборство носило характер оттирания.

    Игрок "Спартака" коснулся соперника разрешённой частью спины и оттёр его от мяча. А Мансилья падал ещё до того, как Литвинов начал распрямлять руку. Учитывая дистанцию, Кукуян, наверное, гадал и в итоге угадал. Здесь я его поддерживаю.

    А если бы Литвинов в этом эпизоде действительно нарушил правила, следовало бы назначить штрафной удар и показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол», — сказал Федотов Чемпионату.

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