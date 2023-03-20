Арбитр Федотов оценил работу судьи Кукуяна в матче «Оренбург» — «Спартак»

Российский арбитрвысказал мнение о работе судьив матче РПЛ между(2:0).

«Хорошая работа Кукуяна. Был только один момент, когда на 81-й минуте арбитр поздно стартовал и опоздал за эпизодом. Не прочитал или забыл, наверное, что аргентинцы в "Оренбурге" очень быстрые.

Молодец, что не стал выдумывать и просто продолжил игру. Скорее всего, помощник подсказал Кукуяну, что нарушение если и было, то до штрафной. Я считаю, что фола не было: Литвинов произвёл "правильный" толчок, то есть единоборство носило характер оттирания.

Игрок "Спартака" коснулся соперника разрешённой частью спины и оттёр его от мяча. А Мансилья падал ещё до того, как Литвинов начал распрямлять руку. Учитывая дистанцию, Кукуян, наверное, гадал и в итоге угадал. Здесь я его поддерживаю.

А если бы Литвинов в этом эпизоде действительно нарушил правила, следовало бы назначить штрафной удар и показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол», — сказал Федотов Чемпионату.

В матче «Оренбург» — «Спартак» (2:0) арбитр показал 6 желтых карточек.