Чалов не верит в отмену Fan ID: Все и всё прекрасно понимают

Нападающий ЦСКАсклоняется к тому, что(паспорт болельщика) не отменят.

В минувшее воскресенье ЦСКА одержал домашнюю победу над «Зенитом» (1:0). Чалов стал автором единственного гола.

«Мы играли дома при своих болельщиках. Хотя, конечно, хочется, чтобы их было больше на стадионе. Но все и всё прекрасно понимают. Мы не боялись играть с "Зенитом"? У нас дома мы можем играть вообще с любым соперником», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.