ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинэтула БилялетдиновСедьмые матчи 1/4, легендарное достижение Зинэтулы Билялетдинова и упорный полуфинальный раунд
  • 11:04
    • Головин пропустит матчи сборной России с Ираном и Ираком
  • 15:16
    • Игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул команду
  • 14:43
    • Серджи Роберто: Надеюсь, Месси вернется в «Барсу». Мы ждем его
  • 13:45
    • Барриос может пропустить ближайшие матчи «Зенита»
  • 12:51
    • «Астон Вилла» хочет подписать Лукаку
    Все новости спорта

    Чалов не верит в отмену Fan ID: Все и всё прекрасно понимают

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Зенит РПЛ Футбол России Болельщики
    Нападающий ЦСКА Федор Чалов склоняется к тому, что Fan ID (паспорт болельщика) не отменят.

    Федор Чалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Чалов

    В минувшее воскресенье ЦСКА одержал домашнюю победу над «Зенитом» (1:0). Чалов стал автором единственного гола.

    «Мы играли дома при своих болельщиках. Хотя, конечно, хочется, чтобы их было больше на стадионе. Но все и всё прекрасно понимают. Мы не боялись играть с "Зенитом"? У нас дома мы можем играть вообще с любым соперником», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

  • «Домой по паспорту не ходят». Чалов выступил за отмену Fan ID
  • Читайте по теме

    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Фетисов-Арене» «Ак Барс» доведет ситуацию «Адмирала» до критической
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • СКА доведет преимущество до максимально выгодного
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Стоит ждать голевого бартера
  • «Мирандес» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мирандес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры