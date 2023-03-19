Ташуев: Ребятам надо выдать лезгинку, команда сполна проявила мужской характер

Главный тренер грозненскоговысказался относительно поединка 20-го тура РПЛ против» (1:0).

«Замена Агаларова? Ничего не случилось. У нас Ильин головой лучше играет, он большой, здоровый, это тактический момент, не более.

Не сказал бы, что игра была не зрелищная. Как раз матчи напряженные, когда очень много борьбы и мало пространство. Самара не имела пространства и голевых моментов во втором тайме. Напряженность игры была. Мы в этой ситуации имели ни одну возможность реализовать. В конце Карапузов мог бить, а не обрабатывать мяч.

Победа заслуженна, игра была интересная. Ребятам надо выдать лезгинку. Команда сполна проявила мужской характер», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Таким образом, после этой игры команды занимают следующие позиции: «Ахмат» (32 очка) — шестой, «Крылья Советов» (20 пунктов) — двенадцатые.