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    Ташуев: Ребятам надо выдать лезгинку, команда сполна проявила мужской характер

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    Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался относительно поединка 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Замена Агаларова? Ничего не случилось. У нас Ильин головой лучше играет, он большой, здоровый, это тактический момент, не более.

    Не сказал бы, что игра была не зрелищная. Как раз матчи напряженные, когда очень много борьбы и мало пространство. Самара не имела пространства и голевых моментов во втором тайме. Напряженность игры была. Мы в этой ситуации имели ни одну возможность реализовать. В конце Карапузов мог бить, а не обрабатывать мяч.

    Победа заслуженна, игра была интересная. Ребятам надо выдать лезгинку. Команда сполна проявила мужской характер», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

    Таким образом, после этой игры команды занимают следующие позиции: «Ахмат» (32 очка) — шестой, «Крылья Советов» (20 пунктов) — двенадцатые.

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