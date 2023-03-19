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    Пиоли прокомментировал поражении от «Удинезе»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении от «Удинезе» (1:3) в 27-м туре чемпионата Италии.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы показали плохую игру. Когда команда играет подобным образом — неагрессивно, неинтенсивно, допускает брак и теряет концентрацию — это означает, что тренер плохо сработал при подготовке к матчу. Сегодня мы сыграли гораздо хуже своих возможностей.

    Вы можете сказать, что Ибрагимович и Леау могли бы сыграть выше в атаке, но в целом мы были ниже своего уровня. Если мы уже думали о четвертьфинале Лиги чемпионов, то это серьезная проблема, особенно учитывая, что наш приоритет — занять место в топ-4 Серии А», — сказал Пиоли Football Italia.

    «Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 38 очками — на восьмой строчке.

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