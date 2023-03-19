Осинькин: Мы имели свои моменты, могли забить, спасти игру, но в итоге проиграли

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«На протяжении всего матча мы создавали чуть больше соперника моментов. Должны были повести в первом тайме. Нехорошее начало было во втором — сразу пропускаем гол, начинаем суетиться. В плане контроля мяча, организации игры такой, которая нужна была в этот момент с нашей стороны, это не лучший отрезок. В концовке мы уже поддавили. Больше моментов было создано на психологическом уровне, чем мы их создали по игре. Мы имели свои моменты, могли забить, спасти игру, но в итоге проиграли.

Без Писарского в следующем матче будем обходиться. У нас команда, в которой мы можем друг друга подменить», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

${VrezNews1}

Таким образом, после этой игры команды занимают следующие позиции: «Ахмат» (32 очка) — шестой, «Крылья Советов» (20 пунктов) — двенадцатые..VrezNews1 /football/2023/03/19/tashuev/