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    Осинькин: Мы имели свои моменты, могли забить, спасти игру, но в итоге проиграли

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог матча против «Ахмата» (0:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «На протяжении всего матча мы создавали чуть больше соперника моментов. Должны были повести в первом тайме. Нехорошее начало было во втором — сразу пропускаем гол, начинаем суетиться. В плане контроля мяча, организации игры такой, которая нужна была в этот момент с нашей стороны, это не лучший отрезок. В концовке мы уже поддавили. Больше моментов было создано на психологическом уровне, чем мы их создали по игре. Мы имели свои моменты, могли забить, спасти игру, но в итоге проиграли.

    Без Писарского в следующем матче будем обходиться. У нас команда, в которой мы можем друг друга подменить», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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    Таким образом, после этой игры команды занимают следующие позиции: «Ахмат» (32 очка) — шестой, «Крылья Советов» (20 пунктов) — двенадцатые..VrezNews1 /football/2023/03/19/tashuev/

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