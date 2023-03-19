Нагельсманн о поражении от «Байера»: Мы были худшей из команд на протяжении 80 минут

Главный тренер «Баварии»считает, что его команда заслужила поражение в матче с «Байером» (1:2).

«Поздравляю Хаби и "Байер" с заслуженной победой. Мы были худшей из команд на протяжении 80 минут. В конце провели хорошо 10 минут.

Наша игра с мячом и без него не была похожа на то, что мы делали последние недели. Мы часто использовали длинные передачи.

Мы незаслуженно повели в первом тайме. Оба пенальти "Байера" были назначены верно.

Мы были не так хороши в переходных фазах, как должны быть в матчах с такими сильными соперниками. В общем, как я и сказал, мы не были лучшей командой на поле и явно заслужили поражение.

Теперь нам нужно обыгрывать "Боруссию" Дортмунд. Если мы этого не сделаем или, что еще хуже, проиграем, выиграть титул будет тяжело, учитывая форму конкурентов», — сказал главный тренер «Баварии».