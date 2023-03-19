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    «Бавария» проиграла «Байеру»

    «Байер» — «Бавария»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата Германии «Байер» в родных стенах переиграл «Баварию» со счетом 2:1.

    «Байер»
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    «Байер»

    Победа леверкузенцев получилась волевой. На гол Йозуа Киммиха хозяева ответили точными ударами Эсекиэля Паласиоса, который дважды реализовал пенальти.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Бавария 2:1
    Голы: 0:1 Йозуа Киммих (22'), 1:1 Эксекиэль Паласиос (пенальти) (56'), 2:1 Эксекиэль Паласиос (пенальти) (73') Байер: Лукаш Градецки, Жереми Фримпонг, Одилон Коссуну, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье, Эксекиэль Паласиос, Керем Демирбай, Роберт Андрих, Мусса Диаби (Жонатан Та, 90'), Флориан Вирц (Адам Гложек, 84'), Амин Адли (Митчел Баккер, 84') Бавария: Садио Мане (Кингсли Коман, 46'), Томас Мюллер (Джамал Мусиала, 46'), Лерой Зане, Альфонсо Дэвис, Леон Горецка (Матис Тель, 76'), Йозуа Киммих, Жоау Канселу (Серж Гнабри, 46'), Маттейс де Лигт, Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар (Йосип Штанишич, 57'), Ян Зоммер Предупреждения: Жереми Фримпонг (39'), Бенжамен Павар (43'), Йосип Штанишич (64'), Деотшанкюль Юпамекано (73'), Пьеро Инкапье (82')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Победа позволила «Байеру» набрать 37 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Баварии» 52 пункта и вторая позиция с отставанием в одно очко от Дортмунда.

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